В Брянской области сбросили взрывное устройство на позиции ФСБ В Брянской области неизвестные сбросили с коптера взрывное устройство на позиции УФСБ

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Брянской области неизвестные сбросили с коптера взрывное устройство на позиции УФСБ, пишет «Царьград». По данным издания, эти позиции были ложные, поэтому планы преступников провалились. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Как отмечают собеседники издания, неустановленное взрывное устройство могло быть гранатой ВОГ-17. По факту проводится проверка.

Накануне в Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский 7 ноября нашли мину «Лепесток». Как сообщили журналистам РБК в пресс-службе МЖД, на место обнаружения прибыли правоохранительные органы, на движении поездов ситуация не отразилась, повреждения инфраструктуры нет.

Взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук ранее рассказал, что Киев собирался забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре. По его словам, речь идет о подготовке терактов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Он добавил, что диверсанты планировали использовать для этого военную технику с российскими опознавательными знаками.