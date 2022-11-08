На вокзале в Брянске нашли мину «Лепесток»

Фото: Tsitsagi Nikita/Global Look Press

В Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский 7 ноября нашли мину «Лепесток», сообщили журналистам РБК в пресс-службе МЖД. На место обнаружения прибыли правоохранительные органы. Уточняется, что на движении поездов ситуация не отразилась.

Вчера возле железнодорожных путей станции Брянск-Льговский был обнаружен посторонний предмет. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Повреждения инфраструктуры нет. На движение поездов ситуация не повлияла, — сказано в сообщении.

Как пишет «БрянскToday», мина оказалось «пустой» — в ней не было взрывчатки.

Ранее военный корреспондент, основатель проекта Wargonzo Семен Пегов рассказал, как получил ранение в Донецке. По его словам, травмы ног он получил во время съемок репортажа с батальоном «Сомали»: в какой-то момент группу бойцов настиг украинский танк, в результате чего им пришлось ретироваться. В результате неосторожных действий Пегов подорвался на мине «Лепесток». Он был госпитализирован в республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу.