В Белгороде арестован администратор Telegram-канала за посты о протестах

https://static.news.ru/photo/b3ede258-631e-11eb-816f-fa163e074e61_660.jpg Фото: belgorod01/instagram.com

Главный редактор Telegram-канала «Белгород № 1» Владимир Корнев решением суда арестован на трое суток. Ему вменили организацию массовой акции, прошедшей 23 января.

Сам он подчёркивает, что никого на несанкционированные мероприятия не призывал, а занимался информационной деятельностью.

Естественно, мы никого не призывали и ничего не проводили. Наоборот, мы рассказывали и о позиции ведомств, и предлагали ради безопасности остаться дома и смотреть нашу трансляцию, — сказано в сообщении Telegram-канала.

Тем не менее, в областной прокуратуре во время мониторинга интернет-ресурсов сочли публикации опосредованной поддержкой протестной акции. Как сказано в постановлении о возбуждении административного дела, трансляция с акции «мотивировала дополнительный интерес к незаконному митингу со стороны лиц, не вовлечённых в деятельность деструктивных оппозиционных сил», передаёт Fonar.tv.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протеста были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отказались вести диалог с представителями оппозиции, назвав их «молодчиками с улиц». При этом, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власть готова к диалогу с «недовольными гражданами», если те соблюдают закон.