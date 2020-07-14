В АТОР заявили, что дата открытия Турции для российских туристов неизвестна

https://static.news.ru/photo/2e063218-c5de-11ea-973e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirjam Schmitt/dpa/Global Look Press

Открытие компанией Turkish Airlines продаж билетов в аэропорты РФ не означает, что авиасообщение возобновится, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, о планах возобновить рейсы из РФ в Турцию в текущем месяце авиаперевозчик заявлял ещё в июне. Однако активная продажа билетов завершилась переносом июньских рейсов на август.

И поскольку нет информации ни о каких межгосударственных соглашениях об открытии авиасообщения и Турция не вошла в список стран, которые соответствуют утверждённым Роспотребнадзором требованиям безопасности, сложно утверждать, что августовские даты вылета турецкого перевозчика актуальны и рейсы состоятся, — уточнила она.

Ломидзе отметила, что авиакомпании могут объявлять продажи билетов, однако путешественники смогут воспользоваться ими только после открытия авиасообщения. Она напомнила, что дата открытия Турции пока не определена.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что ориентироваться на продажи российских и зарубежных авиакомпаний в данном вопросе в принципе неверно.

Они неоднократно в течение этого лета объявляли продажи билетов, начинали продавать, потом переносили даты вылета на месяц позже, на полтора, — рассказала Ломидзе.

Так, «Аэрофлот» перенёс часть рейсов на 16 сентября, поэтому, добавила она, старты продаж билетов не являются индикатором для понимания, откроется страна или нет. Для этого есть межгосударственные соглашения и окончательные решения органов власти, передаёт «Интерфакс».

13 июля Turkish Airlines сообщила о планах после 1 августа возобновить полёты в Россию. Планируется совершить 32 авиарейса в шесть городов, в том числе Москву и Санкт-Петербург.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил, что международное авиасообщение может возобновиться уже 1 августа. Список государств, авиасообщение с которыми предполагается восстановить в рамках первого этапа, будет формироваться с 15 июля.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

С 15 июля начнётся процесс снятия ограничений на международные полёты. По её словам, РФ возобновит авиасообщение с теми странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.