Turkish Airlines возобновляет рейсы в Россию

https://static.news.ru/photo/fc579ec6-c508-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания Turkish Airlines намерена после 1 августа возобновить полёты в Россию. Планируется совершить 32 авиарейса в шесть городов, в том числе Москву и Санкт-Петербург.

Несмотря на то что авиакомпания уже не раз меняла расписание, на этот раз на туристическом рынке считают, что есть все шансы, что программа состоится.

После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо <...>. Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период, — отмечается в заявлении перевозчика.

Согласно опубликованной информации, с 1 августа самолёты будут летать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — по 5 рейсов в неделю в Санкт-Петербург. Кроме того, возобновится авиасообщение с Казанью и Ростовом-на-Дону. С 5 августа «Турецкие авиалинии» совершат по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар, передаёт ТАСС.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как писал NEWS.ru, глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.