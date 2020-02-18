Аналитики AliExpress изучили поисковые запросы россиян. На основе этой информации они составили портрет типичного жителя городов России.
Всего специалистами было проанализировано более 550 млн запросов, сделанных пользователями в 2019 году,
Жители Санкт-Петербурга предпочитают «спортивный кэжуал» и «романтику и сексуальность».
В Калининграде в 2019 году чаще всего заказывали аксессуары: серьги, браслеты, броши другие, в Екатеринбурге — наборы для макияжа. Среди запросов жителей Казани чаще всего встречаются женские купальники и платья. А в Новосибирске наибольшим спросом пользовались джинсы с начёсом, рубашки и одежда для собак.
Ранее NEWS.ru писал о том, что крупнейший интернет-магазин мира AliExpress опроверг информацию о проблемах с доставкой товаров из-за коронавируса в Китае.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен