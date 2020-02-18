https://static.news.ru/photo/ec4784b8-5246-11ea-b9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики AliExpress изучили поисковые запросы россиян. На основе этой информации они составили портрет типичного жителя городов России.

Всего специалистами было проанализировано более 550 млн запросов, сделанных пользователями в 2019 году, передаёт РБК. Москвичи чаще всего заказывали кроссовки, рюкзаки, футболки с принтами, худи, джинсы и поясные сумки, поэтому российскую столицу в AliExpress назвали «городом победившего нормкора».

Жители Санкт-Петербурга предпочитают «спортивный кэжуал» и «романтику и сексуальность».

В Калининграде в 2019 году чаще всего заказывали аксессуары: серьги, браслеты, броши другие, в Екатеринбурге — наборы для макияжа. Среди запросов жителей Казани чаще всего встречаются женские купальники и платья. А в Новосибирске наибольшим спросом пользовались джинсы с начёсом, рубашки и одежда для собак.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупнейший интернет-магазин мира AliExpress опроверг информацию о проблемах с доставкой товаров из-за коронавируса в Китае.