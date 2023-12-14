В «Аэрофлоте» прокомментировали ситуацию с аннулированными билетами «Аэрофлот»: обоснованные в рамках суда требования пассажиров будут исполнены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все обоснованные в рамках суда требования пассажиров, билеты которых были аннулированы из-за некорректной цены, будут исполнены, заявили NEWS.ru в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот». Также перевозчик сообщил, что с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально до суда.

Аэрофлот сожалеет о неудобствах, доставленных нашим клиентам. Компания была вынуждена аннулировать билеты по направлению Екатеринбург — Пхукет, проданные по некорректному, необоснованно низкому тарифу. <...> Все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке, — говорится в сообщении.

13 декабря стало известно о том, что более 50 пассажиров, купивших дешевые и впоследствии аннулированные билеты «Аэрофлота» на рейс Екатеринбург — Пхукет, подали к авиакомпании коллективный иск, зарегистрированный в Пресненском районном суде Москвы. В «Аэрофлоте» отметили, что в рамках заявленных требований основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют.

Также в пресс-службе рассказали, что авиаперевозчик в кратчайшие сроки вернул деньги за приобретенные билеты всем клиентам. В качестве компенсации и возможности продолжить путешествие клиентам также предоставили купоны на скидку в размере 30% на приобретение авиабилетов по маршрутам от внутренних пунктов России до Пхукета и обратно. По данным авиакомпании, к настоящему моменту купонами уже воспользовалось около тысячи человек.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин ранее заявил, что у покупателей дешевых билетов на Пхукет есть шанс выиграть в суде у «Аэрофлота». По его словам, сектор авиаперевозок является одним из худших в части правовой защиты пассажиров.