Названы шансы «Аэрофлота» выиграть дело о дешевых рейсах на Пхукет Глава КонфОП Янин: у «Аэрофлота» мало шансов выиграть дело о дешевых билетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупатели супердешевых авиабилетов на рейс Екатеринбург — Пхукет имеют шанс выиграть в суде у «Аэрофлота», который аннулировал брони, рассказал в беседе с журналом «Компания» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. При этом он заметил, что сектор авиаперевозок является «одним из худших» в части правовой защиты пассажиров.

Эксперт напомнил, что ранее происходили единичные примеры с супердешевыми билетами, которые аннулировались после покупки, однако в данном случае цена билета не выглядит неоправданно низкой. Он подчеркнул, что стоимость авиабилетов в 6,5 тысячи рублей может казаться низкой с позиции авиакомпании, но не с позиции потребителя.

Были указаны вполне разумные суммы, и мы знаем практику, когда авиакомпании субсидируют перелет в течение короткого промежутка времени, раскручивая в определенный сезон то или иное направление. Поэтому с точки зрения судебных перспектив у «Аэрофлота» мало шансов выиграть, — высказал мнение Янин.

Однако, по его мнению, чем бы ни закончилось это дело, оно в целом не повлияет на ситуацию с авиаперевозками. Специалист назвал этот сектор «одним из худших» в части правовой защиты пассажира из-за того, что законы, закрепляющие отраслевые права потребителя, разработаны специалистами авиакомпаний и Министерства транспорта РФ.

А политический вес Минтранса и Воздушного кодекса в этом вопросе больше, чем у Роспотребнадзора и закона «О защите прав потребителей», — объяснил глава КонфОП.

В начале октября на сайте авиакомпании появилось уведомление об открытии прямого авиасообщения Екатеринбург — Пхукет. 19 октября в продаже появились варианты билетов по цене от 6,5 тысячи рублей. Те, кто воспользовался предложением, с 24 октября начали получать сообщения об аннулировании билетов, которые были проданы «некорректно по техническим причинам». При этом сам рейс отменен не был.

Ранее Союз потребителей России призвал «Аэрофлот» отменить произведенное аннулирование сверхдешевых билетов в Таиланд и возместить пассажирам убытки. По словам главы организации Петра Шелища, за инцидент должна нести ответственность авиакомпания, а не пассажиры.