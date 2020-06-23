В «Аэрофлоте» объяснили повреждения у летевшей их рейсом собаки

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В «Аэрофлоте» отреагировали на инцидент с пострадавшей во время перелёта собакой. В компании заявляют, что клетка с животным транспортировалась аккуратно и была закреплена по всем правилам.

Как отметил официальный представитель Михаил Демин, по прилете клетку осторожно выгрузили из самолета и передали для выдачи. Демин предположил, что животное могло пораниться самостоятельно.

Такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полёте, — сказал представитель «Аэрофлота» РБК.

Инцидент произошёл на рейсе в Симферополь. О нём рассказала дочь пассажирки в Instagram. По словам девушки, животное пришлось сдать в багажное отделение. Когда её мама пришла забирать клетку, то увидела внутри кровь и грязь, морда собаки была повреждена. Животное позже показали ветеринару, врач назначил лечение. Хозяева питомца пожаловались в полицию.



Это не первый скандал, связанный с условиями перевозки животных авиакомпанией. Ранее NEWS.ru писал о гибели двух кошек, летевших рейсом «Аэрофлота». Также широкий резонанс получила история с толстым котом Виктором, которого перевозчик отказался посадить в салон из-за лишнего веса.