В 55 регионах России выросла заболеваемость свиным гриппом

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В России за последнюю неделю на 18,5% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Наибольшее распространение получил свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах РФ.

Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах РФ, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что от гриппа уже привиты более 66,5 млн человек, что составляет 45,5% численности населения страны. Регионам, где вакцинация отстает от сроков, предписано завершить работу до 5 декабря.

Ранее врач-инфекционист Сергей Рябов рекомендовал для профилактики ОРВИ и гриппа вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности, соблюдение режима и правильное питание. Специалист порекомендовал добавить в рацион фрукты и овощи и не забывать носить маски в местах массового скопления людей, а также напомнил, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация.

Биолог Алексей Аграновский ранее рассказал, что причины вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве заключаются в том, что в регионе в силу ряда причин снизился иммунитет, да и в предыдущие годы этим заболеваниям уделялось меньше внимания из-за пандемии коронавируса. По его словам, рост заболеваемости не приведет к серьезным последствиям для россиян. Также эксперт уточнил, что вероятность заболеть гриппом и COVID-19 одновременно мала.