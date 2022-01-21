«Уютно и бюджетно»: сауны и фотостудии стали переезжать в гаражи

Новый тренд зафиксирован сегодня в стране: в российских регионах начали массово скупать гаражи и переоборудовать их под места досуга и отдыха. Хотите пригласить возлюбленную на свидание, пообщаться в мужской компании, сходить в фотостудию или сауну — добро пожаловать! Теперь всё это можно сделать... в близлежащем ГСК. NEWS.ru попробовал изучить причудливые изменения в сфере «гаражной экономики» и понять, с чем они связаны.

Для гулянок и свиданий

Александр из Надыма, что в Ямало-Ненецком округе, признаётся: на гаражи сегодня бешеный спрос. Говорит, что их скупают, а затем переоборудуют под «различные увеселительные заведения».

Это такой хит сегодня: чуть ли не каждый третий гараж — или сауна, или клуб по интересам. Людям нравится — во-первых, очень уютно, во-вторых, бюджетно, — объясняет собеседник NEWS.ru.

Сам Александр — владелец одного из таких заведений. В объявлении на Avito он подробно расписал все преимущества подобного отдыха — дескать, имеется всё для комфортного времяпрепровождения: холодильник, телевизор, музыкальный центр, большой стол. Есть даже барная стойка, туалет и умывальник.

В таком гараже легко умещается 15 человек, при желании можно и больше. Один из плюсов заведения — географически гараж находится почти в центре города.

avito.ru

У Виктора из Воркуты предложение не хуже. За 500 рублей в час можно арендовать гараж, в котором есть всё: и кухня, и спальня, и даже танцплощадка. Владельцы таких заведений признаются: на новогодние праздники не было свободных мест, всё было расписано заранее:

На Рождество девчонки даже снимали — чисто женская была компания. Я, конечно, удивился немного: обычно преобладают мужские коллективы, либо семьями приходят — с жёнами, детьми. Хотя бывало, что и на свидания девушек приводили сюда.

Олег из Нового Уренгоя предложил арендовать гараж для качественного отдыха — у него есть и современная цветомузыка, и мангал у входа. Снять гараж можно как по часам, так и посуточно. Однако есть минимальная сумма заказа — 2500 рублей.

Хозяин одного из таких чудо-гаражей в Томской области рассказал NEWS.ru, что «сегодня это модная тема». При этом мужчина посетовал на то, что такие гаражи для отдыха появляются отнюдь не от хорошей жизни:

Я и спорить не буду, что в ресторан, наверно, сходить лучше — там красиво, скатерти на столах, официанты прилизанные. Только вопрос в другом — много ли у нас людей, которые хорошо зарабатывают, чтобы по кабакам ходить? А люди праздника хотят, отдыха, впечатлений. В гараже тепло, уютно и, что самое главное, дёшево. Как говорится, иной альтернативы нет.

avito.ru

По данным Avito, количество потенциальных покупателей гаражей в России по итогам третьего квартала прошлого года выросло на 8% год к году, а относительно предыдущего квартала спрос на них увеличился на 15%. Лидером среди российских городов по темпам увеличения спроса на гаражи стал Красноярск, где по сравнению с 2020 годом интерес к ним вырос в полтора раза. Наиболее заметная квартальная динамика была отмечена в Иркутске — +37% и Томске — +32%. Уровень цен на покупку гаражей и парковочных мест в целом по стране вырос на 8% год к году в обоих сегментах. Так, средняя стоимость гаража в третьем квартале составила порядка 270 тысяч рублей.

По оценкам руководителя отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Алексея Климовского, в условиях растущих цен на жилую недвижимость граждане реализуют свою потребность в личном пространстве через приобретение гаражей. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что ещё с советского времени именно там находились центры досуга и даже кустарных производств — так называемой гаражной экономики.

Как пояснил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, введение упрощённого порядка регистрации права собственности дополнительно повысило инвестиционный потенциал гаражей.

Попариться и сфотографироваться

Отдельное направление — гаражи-фотостудии. В последнее время таковые появляются во многих регионах страны. Фотограф Алёна Лапина пояснила NEWS.ru, что зачастую интерес к гаражам объясняется чисто экономическими причинами.

Там довольно дешёвая аренда, это основное преимущество. Свет вполне можно выставить, всё остальное — вообще не проблема. Мои знакомые уже создали две такие студии — приобрели гаражи. Отбивается такая история достаточно быстро, — пояснила собеседница издания.

Прямо сейчас гараж, переоборудованный под фотостудию, продаётся в Тюменской области. В гараже проведено центральное отопление, есть барная зона, потолок с RGB-подсветкой, а также биотуалет.

avito.ru

На втором этаже гаража — кованые перила и панорамные окна. Общая площадь получившейся студии — 120 квадратных метров. За этот объект собственник хочет получить 2 млн рублей, но уточняет, что готов к «хорошему торгу».

Наряду с фотостудиями активное распространение в гаражном секторе получили сауны и бани. Например, Наиль из Татарстана рассказал NEWS.ru, что пару лет назад приобрёл два гаража. Сначала помещения использовались по своему прямому назначению: мужчина сдавал машино-места. Однако затем решил, как он выражается, «переформатировать бизнес».

Нанял бригаду, сделал шикарный ремонт, в итоге получилась отменная сауна. У меня всё есть: и комнаты отдыха, и бильярдная, во дворе — казан, мангал, все дела. Все выходные расписаны, свободных мест почти не бывает, — хвастается собеседник.

Руководитель проектов «Гаражная экономика в российской провинции» фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Александр Павлов пояснил NEWS.ru, что ключевые причины массового появления такого типа гаражей — необходимость «утилизации» времени.

Проще говоря, мужикам надо себя занимать, если говорить по-простому. Плюс, конечно, себестоимость такого рода гаражей гораздо выше возможной продажной цены, — считает Павлов.

По его данным, подобные гаражные заведения распространены в первую очередь на севере страны: он объясняет это климатическими особенностями, отсутствием дач как таковых. В то же время на юге России гаражи активно переоборудуют в дачи и загородные дома.

avito.ru

Возможно, что народная любовь к гаражам окажется кратковременной, не исключает в беседе с NEWS.ru экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хесанов. По его словам, «гаражная экономика» в российских реалиях была ранее ограниченно распространена в небольших городах. Тогда, говорит эксперт, процесс трансформации советской экономики только стартовал, предложение не успевало за спросом. Но уже к началу 2000-х в России сложился экономический уклад, близкий к современному. В этом укладе нет места «гаражной экономике», считает экономист. Поэтому нынешний рост спроса на гаражи для реализации последующих бизнес-идей носит скорее инвестиционный характер.

Инфляция растёт, и для тех, кому не хватает денег для инвестиций в квартиры, гаражи служат более доступной альтернативой. Хотя и какой-то чисто российской романтики вся эта история, конечно, тоже не лишена.