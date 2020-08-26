Уволенные преподаватели из ВШЭ создали «Свободный университет»

https://static.news.ru/photo/fe37263c-e842-11ea-8ca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ) объявили о создании независимого «Свободного университета».

Создателями проекта стали профессор факультета права Елена Лукьянова и преподаватели школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, а также Кирилл Мартынов, с которыми ВШЭ не стал продлевать контракты на новый учебный год.

Как пишет «Медиазона», к ним также решили присоединиться преподаватели других российских и зарубежных вузов. По замыслу авторов проекта, университет будет международным, а учиться в нём можно будет бесплатно.

Если университет больше не может быть свободным, значит нужен новый свободный университет. Здесь пути университета и государства расходятся, — говорится в их заявлении.

Ранее старший преподаватель Школы философии ВШЭ Виктор Горбатов сообщил, что руководство ВШЭ якобы планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь в Школе философии и 15 — в Школе культурологии. В ответ на его слова директор по связям с общественностью учреждения Андрей Лавров отметил, что университет не делает никаких чёрных списков преподавателей, писал NEWS.ru.