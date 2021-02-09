Успешный старт: почему важно начать своё дело в декрете и как это сделать

Появление ребёнка — всегда важное событие для женщины. В большинстве случаев новоиспечённые мамы встречают малыша с огромной радостью. Однако через некоторое время эйфория от чувства материнства проходит и начинается один из самых психологически сложных этапов в жизни женщины — декрет превращается в нескончаемую рутину присмотра за ребёнком. Именно этот момент специалисты считают подходящим временем для начала собственного дела. О том, почему важно завести бизнес после рождения малыша и как это сделать — в материале NEWS.ru.

Спустя полгода после родов большинство женщин начинают испытывать негативные эмоции, в которых тяжело признаться даже себе. Речь идёт о чувстве одиночества, страхе, тревоге, злости и раздражении. Молодые мамы, которые привыкли быть активными, общительными, а также самостоятельно зарабатывать, ощущают себя беспомощными — они теряют профессиональные навыки и чувство собственной значимости. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-психотерапевт Яна Якупова.

В результате с ребёнком находится не счастливая мама, готовая дарить ему любовь, а раздражённая и уставшая женщина, которая пытается выполнять свои обязанности.

Такое самопожертвование никому в семье не идёт на пользу. В частности, малышу, который ещё не понимает слов, но очень хорошо чувствует настроение близких ему людей и в особенности мамы. Прекрасным решением в данной ситуации будет начать своё дело. Начав заниматься своим проектом, тем, что нравится и приносит удовольствие, новоиспечённая мама снова почувствует востребованность и уверенность в себе. На него можно тратить хотя бы три-четыре часа в день. К примеру, когда малыш отдыхает. Если же времени всё равно не хватает, по возможности пригласите на эти несколько часов для помощи бабушку или няню. Также стоит отметить, что ограниченное время декрета и нежелание женщины возвращаться на работу по найму стимулируют её не откладывать организацию бизнеса на потом, учат планировать своё время и чётко расставлять приоритеты. Яна Якупова врач-психотерапевт врач-психотерапевт

В итоге ребёнок видит хоть и уставшую, но счастливую маму, которая довольна своей жизнью и рада времяпрепровождению с малышом, пояснила Якупова. Это положительно сказывается на психологическом состоянии ребёнка и его воспитании.

Ещё одна причина, по которой важно начать бизнес именно во время декрета, — возможность осознать свои истинные интересы. К этому моменту многие женщины ещё не понимают, в какой сфере хотят работать. Зачастую выбор профессии и вовсе остался за родителями. А во время декретного отпуска женщина может взять паузу — переосмыслить и осознать свои истинные желания и предпочтения. Именно в этот период жизни большая часть представительниц прекрасного пола меняет сферу деятельности, заявила в разговоре с NEWS.ru эксперт-практик по вопросам продвижения личного бренда Ана Мавричева.

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Как начать своё дело

Перед тем, как завести бизнес, следует чётко понять, от чего вы получаете удовольствие. В первую очередь специалист рекомендует вспомнить любимые занятия в возрасте примерно семи лет. Ведь предпочтения ребёнка обычно исходят именно из того, каким талантом его наградила природа, пояснила Мавричева.

Между тем прекрасным вариантом для заработка станет ведение блога, отметил эксперт.

Одни из самых востребованных блогеров на сегодняшний день — новоиспечённые мамы. У них есть время, чтобы сидеть в социальных сетях и готовить контент — делиться опытом и впечатлениями от материнства. Важно рассказывать людям не только о позитивных, но и о негативных моментах. Этот может быть для подписчиков намного полезнее. Кроме того, неидеальные люди располагают к себе гораздо больше. Для своих учеников я вывела правило, которое позволяет добиваться максимального результата: делай на «двоечку». Не нужно выполнять всё идеально, следует просто приступить к работе. Успех зависит от количества попыток. Поэтому пробуйте, учитесь писать тексты, делать фотографии и развивать личный бренд. Ана Мавричева эксперт-практик по вопросам продвижения личного бренда эксперт-практик по вопросам продвижения личного бренда

Специалист также рекомендует попробовать себя в продажах. Всё дело в том, что женщины, которые родили ребёнка, как никто понимают других мам. Они, в свою очередь, являются одной из тех аудиторий, которая совершает наибольшее количество покупок в Интернете.

Можно, к примеру, начать создавать вещи своими руками. Несмотря на кризис, они остаются крайне востребованы на рынке. Многие люди ценят эксклюзивные предметы и готовы отдавать за них большие деньги. Сегодня новоиспечённые мамы и не только часто покупают вязаные вещи, а также мягкие игрушки и мыло ручной работы. Производство последнего и вовсе не потребует больших денежных затрат. Свои изделия следует выкладывать на отдельную страницу в социальных сетях и обязательно сопровождать их хэштегами — так потенциальному покупателю будет проще найти товар.

Большой популярностью сегодня также пользуются торты, пирожные и пряники на заказ. Такой вариант отлично подойдёт представительницам прекрасного пола, которые получают удовольствие от готовки. Однако для такого бизнеса женщине потребуется приобрести кондитерский инвентарь, который порой обходится в круглую сумму, подытожила Мавричева.