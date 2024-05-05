Ушел из жизни основоположник анимации в РФ и режиссер «Союзмультфильма» Основоположник школы российской анимации Александр Горленко умер в 78 лет

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Российский режиссер и один из основоположников школы российской анимации Александр Горленко ушел из жизни, сообщил Музей Победы. Ему было 78 лет. В учреждении отметили, что художник всегда делился своим бесценным опытом и дал дорогу в жизнь ныне известным коллегам. В музее также выразили соболезнования родным и близким Горленко.

На 79-м году ушел из жизни выдающийся российский режиссер, один из основоположников школы отечественной анимации заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко. <...> Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии «Союзмульфильм», — говорится в сообщении.

При участии Горленко были созданы мультфильмы, многие из которых завоевали награды на всероссийских и международных фестивалях. Среди них «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и многие другие.

Ранее сообщалось, что американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла ушел из жизни на 88-м году. Эту информацию подтвердила его супруга Хэрриет Макгурк, которая уточнила, что артист скончался от лимфомы в своем доме в Нью-Йорке.