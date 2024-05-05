Стало известно о смерти художника, прославившегося «Черными картинами» NYT: художник-абстракционист Фрэнк Стелла умер в Нью-Йорке от лимфомы

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Фрэнк Стелла

Американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла ушел из жизни на 88-м году, сообщает издание The New York Times. Эту информацию подтвердила его супруга Хэрриет Макгурк, которая уточнила, что артист скончался от лимфомы в своем доме в Нью-Йорке. Стелла прославился своей серией работ «Черные картины», которые, как считается, «захватили мир искусства». Его также называются мастером «стиля резкой грани».

Фрэнк Стелла, чьи лаконичные «Черные картины» в тонкую полоску в конце 1950-х годов закрыли дверь абстрактному экспрессионизму и указали путь к эпохе холодного минимализма, скончался в субботу в своем доме в Вест-Виллидж на Манхэттене. Ему было 87 лет, — говорится в публикации.

Серию своих самых знаменитых полотен Стелла написал в 20 лет. В следующие десятилетия он начал использовать в работах яркие краски, а потом добавил трехмерность. Художник продолжал работать до 80 лет.

Ранее сообщалось, что британская актриса Саманта Дэвис скончалась в возрасте 53 лет. Она снималась в роли гоблина фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», а также запомнилась по ролям в фильмах «Городские ангелы» и «Лепрекон 2». О печальном событии сообщил муж актрисы Уорвик Дэвис.