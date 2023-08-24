«Ушел большой патриот России»: Мизулина о Пригожине Мизулина назвала Пригожина «большим патриотом России»

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила свои соболезнования по поводу смерти главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в своем Telegram-канале. Она написала, что покойный был «большим патриотом России».

От нас ушел большой патриот России. Можно по-разному относиться к его деятельности, но он бился, как мог, за страну. Дай Бог, чтобы те, кого он воспитал, продолжили идти по пути защиты интересов нашей Родины, — написала она.

Накануне, 23 августа, в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, связанный с частной военной компанией «Вагнера». На борту находилось 10 человек, никто из пассажиров бизнес-джета не выжил. По данным Росавиации, Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин были в списке пассажиров.

По данным сервиса Flightradar, бизнес-джет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20, находясь над Тверской областью. Очевидцы авиакатастрофы на земле запечатлели момент падения борта на видео.

По данным СМИ, на борту разбившегося джета, помимо Уткина и Пригожина, находился замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.