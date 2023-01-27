Названо число россиян, испытывающих тревогу Фонд «Общественное мнение»: половина россиян находится в тревожном настроении

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Половина россиян находится в тревожном настроении — оно преобладает среди родных, друзей и знакомых 50% опрошенных Фондом «Общественное мнение». Неделей раньше этот показатель составил 52%, сообщают РИА Новости. При этом спокойствие ощущают 45% респондентов, а еще 5% затруднились с ответом.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 20-22 января среди 1,5 тысячи респондентов в 53 регионах России. Его статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее сообщил, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину с 9 по 15 января снизился на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в конце декабря 2022 года, и составил 78,1%. Деятельность правительства РФ одобряют 50,5% опрошенных (+0,6%). Однако отмечается, что при этом показатель одобрения деятельности президента России с 9 по 15 января 2023 года составил 75,2% (+0,3 п.п. за неделю).

До этого фонд «Общественное мнение» сообщил, что большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента России. Согласно данным опроса, 78% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, еще 11% ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями, а 12% опрошенных затруднились с ответом.