Уролог перечислил привычки, снижающие тестостерон у мужчин Уролог Королев: продукты с рафинированными углеводами снижают тестостерон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень тестостерона в мужском организме во многом связан с питанием и может упасть из-за чрезмерного употребления продуктов с рафинированными углеводами, рассказал в беседе с Lenta.ru врач — уролог-онколог кандидат медицинских наук Александр Королев. По его словам, нарушение гормонального фона у мужчин также связано с процессами старения и с нездоровым образом жизни.

Снижение уровня тестостерона может вызвать усталость, депрессию, снижение полового влечения и ряд других проблем со здоровьем, — подчеркнул эксперт.

Как объяснил уролог, рафинированные углеводы, содержащиеся в хлебобулочных изделиях, хлопьях для завтрака и дешевых макаронах, повышают уровень инсулина, что приводит к подавлению синтеза тестостерона в организме. Кроме того, постоянный повышенный уровень инсулина может стать причиной возникновения ожирения и диабета второго типа.

Также причиной снижения уровня тестостерона может быть употребление мяса, содержащего антибиотики и синтетические гормоны, продолжил врач. На уровень гормона негативно влияет и хронический стресс, из-за которого в организме начинается активная выработка кортизола.

Еще одной причиной дефицита тестостерона Королев назвал синтетические эстрогены, содержащиеся в водопроводной воде и способствующие гормональному дисбалансу как у мужчин, так и у женщин. Защититься от этого можно, установив дома фильтр для воды, посоветовал специалист.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что употребление маракуйи позволяет повысить уровень тестостерона и либидо. По словам медика, полезные свойства фрукта обусловлены наличием большого количества флавоноидов в его составе.