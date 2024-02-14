Малышева назвала пользу маракуйи Малышева заявила о пользе маракуйи для повышения либидо

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Употребление маракуйи позволяет улучшить состояние сосудов в сетчатке глаза, а также повысить уровень тестостерона и либидо, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, полезные свойства фрукта обусловлены наличием большого количества флавоноидов в его составе. Согласно результатам исследований, маракуйя опережает киви и манго по содержанию данного вещества.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отмечает, что флавоноиды — это самые полезные вещества в составе маракуйи. Они не только повышают либидо, но и положительно влияют на мужское репродуктивное здоровье, улучшая сперматогенез. Кроме того, они повышают уровень тестостерона у мужчин. Вторым полезным веществом в составе маракуйи является витамин С, улучшающий эластичность сосудов. По словам специалиста, это особенно важно для сетчатки глаза, в которой большое количество мелких сосудов.

Антиоксиданты в маракуйе снижают вероятность развития атеросклероза, а также улучшают состояние кожи у мужчин и женщин, — добавил врач-кардиолог Герман Гандельман.

Специалисты рекомендуют выбирать маракуйю, ориентируясь на ее внешний вид. Хорошим считается плод фиолетового или бордового оттенка, отличающийся упругостью с небольшой мягкостью. Хранить маракуйю рекомендуется в холодильнике, не оборачивая в пакет.

Малышева ранее рассказала, чем полезны продукты, содержащие в себе марганец. По ее словам, они помогают снизить риск развития сахарного диабета и атеросклероза. Кроме того, дефицит марганца может негативно отразиться на репродуктивной функции.