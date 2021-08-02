Ураган с грозой пришёл в Москву: жители столицы показали лучшие кадры

На Московский регион обрушился ливень с дождём. Жители Москвы и Подмосковья публикуют множественные видеоролики в соцсетях.

Они отмечают, что молнии с сильными порывами ветра и осадками наблюдаются в центре Москвы, на северо-западе, а также на юго-востоке. В Подмосковье похожую ситуацию описали жители города Жуковского, Раменского, Люберец и Королёва.

По информации столичного Комплекса городского хозяйства, дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра. В сообщении ведомства на официальном канале в Telegram предупреждают быть «внимательными на улице», избегать шатких конструкций.

Экстренные службы также предупредили об опасности из-за повала деревьев.

Вечером в понедельник в результате сильного ветра в Москве повалено не менее 10 деревьев. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в МЧС.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее стало известно, что Бразилию настигла волна холода. Из-за этого в некоторых районах штата Риу-Гранди-ду-Сул, который расположен на юге страны, выпал снег.