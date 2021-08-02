Ураган с грозой пришёл в Москву: жители столицы показали лучшие кадры
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:48, 02 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На Московский регион обрушился ливень с дождём. Жители Москвы и Подмосковья публикуют множественные видеоролики в соцсетях.
Они отмечают, что молнии с сильными порывами ветра и осадками наблюдаются в центре Москвы, на северо-западе, а также на юго-востоке. В Подмосковье похожую ситуацию описали жители города Жуковского, Раменского, Люберец и Королёва.
По информации столичного Комплекса городского хозяйства, дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра. В сообщении ведомства на официальном канале в Telegram предупреждают быть «внимательными на улице», избегать шатких конструкций.