«Ура! Революция!»: В Москве у посольства Белоруссии началась акция протеста

https://static.news.ru/photo/0265ebf6-dfda-11ea-a19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередная акция протеста, в которой принимают участие несогласные с результатами выборов президента Белоруссии, проходит 16 августа в Москве у белорусского посольства.

У здания дипломатического ведомства в российской столице бессрочный протест продолжается уже несколько дней. Сначала всё было достаточно жёстко с обеих сторон: вплоть до задержаний всех собравшихся, кто взял с собой атрибутику и бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. К концу недели атмосфера несколько изменилась — люди с Маросейки не ушли, но прониклись позитивом.

Демонстранты занимают изрядную часть тротуара напротив посольства. В руках люди держат плакаты и призывают Александра Лукашенко покинуть пост главы государства.

Хожу сюда уже четвёртый день. Вообще-то я уже пять лет москвичка, как приехала поступать. А сама из Витебска. По образованию математик-криптограф. И то, как «нарисовали» результаты выборов, меня возмущает не только как человека, но и как профессионала. Нельзя настолько не уважать людей, — цитирует одну из девушек MK.RU.

Другая участница акции рассказала, что собравшиеся не против России. Просто людям надоел Александр Лукашенко. Его они называют «Саша-три-процента» — именно такой рейтинг у действующего президента Белоруссии, по мнению оппозиционных источников.

Ура! Революция! — кричат из окна спортивного автомобиля, украшенного плейбоевскими зайцами на дверцах. Раздаётся гудок, и собравшиеся устраивают спорткару и его пассажирам овацию.

В акции принимают участие не только противники президента Белоруссии. Одна из сторонниц Лукашенко стоит угрюмо и в разговоры не вступает. Единственное её сообщение это плакат, на котором написано «Лукашенко = стабильность».

Ранее NEWS.ru писал, что 16 августа в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» началась акция протеста. По разным оценкам, её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и Интернета на месте проведения акции практически нет.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку 16 августа, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым, писал NEWS.ru.