Упавший самолет Пригожина отказались обслуживать из-за санкций Компания Embraer: самолет Пригожина не обслуживался с 2019 года из-за санкций

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Авиастроительная компания Embraer после введения антироссийских санкций отказалась обслуживать разбившийся в Тверской области самолет Embraer Legacy 600, на борту которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, сообщило издание Daily Storm. Отмечается, что воздушное судно не обслуживалось с 2019 года.

Компания соблюдала и продолжает соблюдать международные санкции, введенные в отношении России, что привело к приостановке обслуживания самолета начиная с 2019 года, — заявил представитель Embraer.

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился вчера, 23 августа, в Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Помимо Уткина и Пригожина, в списке пассажиров числились замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

Джет следовал из Москвы, его маршрут резко завершился в Тверской области. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе. Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Информацию выясняют спецслужбы.

На причастность к авиакатастрофе в Тверской области следователи проверяют гендиректора компании «МНТ аэро» Артема Степанова. Он находится под санкциями США, поскольку американский Минфин считает его пилотом Пригожина.