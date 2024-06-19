Упавший на мокром полу в «Макдоналдсе» россиянин осудил более 850 тысяч Москвич отсудил более 850 тысяч рублей у «Макдоналдс» за мокрый пол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель столицы смог отсудить у ООО «Система ПБО2» (ранее ООО «Макдоналдс») более 850 тысяч рублей за падение на мокром полу, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, поэтому он был вынужден находиться на больничном более двух месяцев.

Пострадавший обратился в суд и иском, требуя взыскать утраченный заработок, расходы на лечение и лекарства, транспортные расходы, расходы на юридические услуги, компенсацию морального вреда и штраф, предусмотренный Законом о защите прав потребителей. Суды первой и апелляционной инстанций отказали ему, однако кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Получив повторный отказ, мужчина обратился в Московский городской суд.

Апелляционная инстанция Московского городского суда отменила решение Перовского районного суда города Москвы и частично удовлетворила исковые требования, взыскав с ответчика сумму, в общем размере превышающую 850 000 рублей, — сообщила пресс-служба.

Певец Леонид Агутин отсудил у тульского блогера Ильи Мамаева 217,8 тысячи рублей за обвинения в сатанизме. При этом значально артист требовал взыскать моральную компенсацию в 1 млн рублей. Звезда также получит 23,7 тысячи с платформы, где было опубликовано видео блогера с обвинениями.