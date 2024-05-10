Тульский блогер выплатит Агутину деньги за обвинения в сатанизме SHOT: Леонид Агутин отсудил у блогера 217 тысяч рублей за обвинения в сатанизме

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Леонид Агутин

Telegram-канал SHOT сообщил, что певец Леонид Агутин отсудил у тульского блогера Ильи Мамаева 217,8 тысячи рублей за обвинения в сатанизме. По данным канала, изначально артист требовал взыскать моральную компенсацию в 1 млн рублей.

Как пишет SHOT, звезда также получит 23,7 тысячи с платформы, где было опубликовано видео блогера с обвинениями. По информации канала, суд также удовлетворил просьбу Агутина удалить ролик, в котором Мамаев рассуждал о дьявольских числах в песне «Включите свет», а также подозревал его в связи с масонами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что поклонники Гарика Сукачева обвинили певца и его группу в мошенничестве из-за отмены шести концертов в России и невозврата денег за билеты. По данным канала, компании «Бэст ивентс Раша» не удалось организовать выступление артиста из-за ряда проблем, а на билетах были указаны разные фирмы главы компании Владимира Казыханова, из-за чего фанаты группы не смогли получить деньги за возврат.

Также стало известно, что дочь певца Дмитрия Маликова Стефания отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики. Мать предпринимательницы Елена Маликова сообщила, что поводом для иска стало плохое качество одежды для новой коллекции девушки. По словам женщины, ее дочь «стопроцентно права» в данной ситуации.