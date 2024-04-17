Mash: фанаты Гарика Сукачева обвинили певца и его группу в мошенничестве

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Гарик Сукачев

Telegram-канал Mash сообщает, что поклонники певца Гарика Сукачева обвинили его и его группу в мошенничестве из-за отмены шести концертов в России и невозврата денег за билеты. По данным канала, компании «Бэст ивентс Раша» не удалось организовать выступление артиста из-за ряда проблем, а на билетах были указаны разные фирмы главы компании Владимира Казыханова, из-за чего фанаты группы не смогли получить деньги за возврат.

Как пишет Mash, рок-музыкант должен был выступить в Татарстане, Башкирии и Удмуртии, а также в Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая. По информации канала, организаторы не купили коллективу билеты, не забронировали номера в отелях, не арендовали транспорт и не прислали список оборудования для выступления.

Представители артиста заявили каналу, что, когда узнали об отмене концертов, вернули предоплату и поэтому не несут ответственность за ошибки «Бэст ивентс Раша». Теперь группа ищет варианты решения проблемы: один из них — подать иск на Владимира Казыханова, который, как пишет канал, не впервые судится со знаменитостями.

Ранее певец Егор Крид стал потерпевшим в деле о мошенничестве из-за концерта в Архангельске. Выступление состоялось в марте 2023 года без происшествий, но денег за него артист и его команда не получили. Музыкант хочет отсудить у организатора Антона Поповича около 12 млн рублей за неисполнение обязательств договора.