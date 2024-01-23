Крид обратился в суд из-за неоплаченного концерта Крид намерен отсудить у организатора концерта в Архангельске 12 млн

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Егор Крид

Певец Егор Крид стал потерпевшим в деле о мошенничестве из-за концерта в Архангельске, передает Telegram-канал Baza. Концерт состоялся в марте 2023 года без происшествий, но денег за него артист и его команда не получили. Музыкант планирует отсудить у организатора Антона Поповича около 12 млн рублей из-за неисполнения обязательств договора. Антон Попович заявил, что не признал вину и пока продолжается разбирательство.

Неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в период времени с ноября 2022 года по 24 марта 2023 года, заключив договор об оказании услуг № 16-1/22 от 16 ноября 2023 года, завладело денежными средствами ИП «Булаткин Е.Н.» в сумме свыше одного миллиона рублей, тем самым вышеуказанному ИП причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму, — говорится в постановлении суда.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск певца Егора Крида к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной. Отказ был мотивирован тем, что ранее исполнитель подал аналогичное обращение в другой суд. До этого Одинцовский суд подтвердил, что в мае 2023 года Крид подал к Мизулиной и Лиге безопасного интернета иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, обращение рассматривается по существу. По делу назначена экспертиза, слушания приостановлены на время ее проведения.