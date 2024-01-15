Стала известна причина отказа суда рассматривать иск Крида к Мизулиной Суд отказался рассматривать иск Крида к Мизулиной из-за повторного обращения

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Певец Егор Крид

Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной, сообщает ТАСС. Отказ связан с тем, что ранее исполнитель подал аналогичное обращение в другой суд.

Суд <...> оставил иск Булаткина без рассмотрения в связи с тем, что ранее он подал аналогичный иск с аналогичными требованиями к тем же самым ответчикам, который рассматривается в Одинцовском суде Московской области, — заявила судья Юлия Лекомцева.

Уточняется, что певец и его представитель не присутствовали в суде. Пояснения о том, почему были поданы два одинаковых иска в разные суды, со стороны Крида не поступали.

Одинцовский суд подтвердил, что в мае 2023 года Крид подал к Мизулиной и Лиге безопасного интернета иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, обращение рассматривается по существу. По делу назначена экспертиза, слушания приостановлены на время ее проведения.

В иске Крида говорится о том, что Мизулина сделала оскорбительное и не соответствующее действительности заявление в адрес певца. Глава Лиги безопасного интернета в феврале 2023 года обратилась в ФАС и Роскомнадзор в связи с незаконной рекламой онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в числе которых был Крид.