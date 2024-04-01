Дочь Маликова отсудила 100 тысяч рублей у швейной фабрики

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стефания Маликова

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики, сообщает «360». Мать предпринимательницы Елена Маликова сообщила изданию, что ее дочь «стопроцентно права» в данной ситуации. По ее словам, поводом для иска стало плохое качество одежды для новой коллекции Стефании.

Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд, — поделилась Маликова-старшая.

Как отметила собеседница издания, несколько месяцев назад на ее дочь подали в суд за отсутствие оплаты заказа. Маликова-старшая пояснила, что предпринимательница подала встречный иск, так как товар либо не был вовремя отшит, либо был бракованным.

Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя, — пояснила собеседница издания.

До этого стало известно, что дочь Маликова выиграла суд против швейной фабрики из Калуги. Маликова внесла предоплату за пошив платьев и блуз для коллекции своего бренда в размере 100 тысяч рублей, но осталась недовольна качеством изделий. Предпринимательница отказалась платить оставшуюся сумму в размере 117 тысяч рублей.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что «Аэрофлот» отсудил 400 тысяч рублей у московского бара, дизайнер которого незаконно использовал стиль российской авиакомпании. По данным канала, изначально перевозчик требовал 2 млн рублей.