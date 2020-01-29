https://static.news.ru/photo/c0aac2ea-42b8-11ea-b179-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Суд оштрафовал университет «Синергия» на 150 тысяч рублей за незаконный сбор персональных данных учащихся по заявлению Роскомнадзора и родителей школьников из красногорской гимназии.

Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Суд установил, что «Синергия» допустила нарушения законодательства о персональных данных, собирая биометрию у учащихся. Университет признали виновным в совершении административного правонарушения.

Как ранее писал NEWS.ru, «Синергия» сотрудничала с проектом Genetic test. Родители школьников из гимназии Красногорска обвинили университет в том, что заведение снимало отпечатки пальцев у детей якобы для выявления профессиональных навыков.