Суд оштрафовал университет «Синергия» на 150 тысяч рублей за незаконный сбор персональных данных учащихся по заявлению Роскомнадзора и родителей школьников из красногорской гимназии.
Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Суд установил, что «Синергия» допустила нарушения законодательства о персональных данных, собирая биометрию у учащихся. Университет признали виновным в совершении административного правонарушения.
Как ранее писал NEWS.ru, «Синергия» сотрудничала с проектом Genetic test. Родители школьников из гимназии Красногорска обвинили университет в том, что заведение снимало отпечатки пальцев у детей якобы для выявления профессиональных навыков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен