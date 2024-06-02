Уникальный ингредиент сотворит чудо с котлетами: про панировку можно забыть

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Идеальные котлеты можно приготовить и без большого количества ингредиентов. Вот уникальный рецепт этого блюда и добавка, которая заставит забыть о панировке.

Для приготовления вкусных котлет понадобятся: одна луковица, 500 граммов любого фарша, соль и перец, растительное масло для жарки и суперингредиент — чайная ложка соды.

Соду нужно добавить в заранее размороженный фарш, затем отправить в смесь измельченный в блендере лук. Получившуюся массу нужно посолить, поперчить и тщательно перемешать. Далее нужно сформировать котлеты и пожарить привычным способом на растительном масле.

Блюдо готово! Котлеты подавать к столу горячими. К ним подойдет любой гарнир.

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