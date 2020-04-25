Уникальные фото встречи на Эльбе опубликовало Минобороны к 9 Мая

https://static.news.ru/photo/511d4624-86af-11ea-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Недалеко от города Торгау на реке Эльба Фото: commanders.mil.ru

Министерство обороны ко Дню Победы опубликовало уникальные архивные фото и документы встречи на Эльбе в 1945 году. В числе документов представлены личные фото из семейных архивов полководцев Ивана Конева, Алексея Жадова, Глеба Бакланова и Александра Родимцева.

Проект министерства называется «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы». На снимках можно увидеть дружеские встречи и праздники, проходившие в апреле-мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, говорится на сайте ведомства.

В этих городах располагались штабы 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий. Среди документов — отрывок беседы маршала Конева и писателя Константина Симонова, а также воспоминания Конева о встрече с командующим 12-й группой армий Омаром Брэдли.

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