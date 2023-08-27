Умерла балетмейстер Лилия Таланкина

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Лилия Таланкина

Балетмейстер Лилия Таланкина скончалась на 91-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС). Отпевание состоится 28 августа, на Успение, в 13:00 в храме Святого Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе. Причины смерти балетмейстера не называются.

Скончалась профессор ГИТИСа Лилия Таланкина. <...> ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

В институте указали, что балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского поставила около 40 спектаклей. Была заслуженным деятелем искусств РСФСР, а также сотрудничала с различными театрами в России и за рубежом в качестве балетмейстера. Кроме того, Таланкина работала в кино.

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