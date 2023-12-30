Умер бывший ведущий программы «Однако» на Первом канале Публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умер публицист Максим Соколов, сообщила РИА Новости его супруга. Он скончался 30 декабря на 65-м году жизни. Причины не уточняются.

Максим скончался на даче в Тверской области, ему было 64 года, — сказала она.

Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ. В частности, сотрудничал с ВГТРК, «Коммерсантом», «Известиями», журналом «Эксперт». Кроме того, он был ведущим программы «Однако» на Первом канале.

Свои соболезнования его семье выразила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она назвала случившееся большой потерей.

Умер наш колумнист Максим Соколов. Большая потеря. Мои соболезнования близким... — написала журналистка в Telegram.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал кончину Соколова невосполнимой утратой и большой потерей, а его самого журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег. По его воспоминаниям, журналист был исключительным человеком высочайшей культуры, изысканного чувства юмора, искренней любви к России. В свою очередь публицист Егор Холмогоров в своем Telegram-канале назвал Соколова золотым пером России.

13 декабря стало известно о смерти журналиста Андрея Константинова. Он был основателем издания «Фонтанка», а также известен как автор криминальных романов, которые легли в основу сериала «Бандитский Петербург». Ему было 60 лет. Журналиста обнаружили без признаков жизни в его квартире. Последний год жизни он тяжело болел.