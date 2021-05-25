Укол или разлука: заключённых принудительно прививают от COVID-19

В некоторых российских колониях принудительно вакцинируют осуждённых. Об этом сообщили правозащитники из фонда «Общественный вердикт», признанного властями РФ иноагентом. По информации активистов, арестантов заставляют прививаться под угрозой лишения длительных свиданий с близкими. Подробности — в материале NEWS.ru.

О принудительной вакцинации стало известно благодаря проекту «Серая зона», с помощью которого «Общественный вердикт» собирает информацию о коронавирусе в местах лишения свободы и о положении заключённых. Родственники осуждённых сообщили правозащитникам, что узников могут лишить длительных свиданий, если те не сделают прививку от COVID-19. Это негласное правило якобы вступает в силу с 1 июня.

Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова рассказала NEWS.ru, что информация о запрете длительных свиданий заключённых с родственниками поступала из колоний Вологодской, Ярославской и Челябинской областей, а также из Мордовии. «Серая зона» направила соответствующие запросы во ФСИН, но тюремное ведомство ничего не подтверждает и не опровергает.

В одной из колонии Ярославской области родственники осуждённого говорили, что им грозили отказать на этом основании в длительном свидании. Я попросила их позвонить мне прямо от дверей колонии, если всё же не пустят. Но раз не позвонили, значит, всё же пустили. Ирина Бирюкова адвокат адвокат

Юрист утверждает, что такие запреты незаконны, так как ни в одном российском субъекте не введён режим чрезвычайной ситуации. В этом случае, говорит Бирюкова, можно было бы говорить о принудительной вакцинации, в том числе и осуждённых. Негласные требования прививать заключённых — это, скорее всего, желание региона отчитаться о высоких темпах иммунизации населения. Сделать это проще всего за счёт арестантов.

Также Бирюкова сообщила, что она не располагает общими статистическими данными о ходе вакцинации в колониях. Однако адвокату известно, что многие заключённые отказываются делать укол от COVID-19, так как имеют серьёзные заболевания — ВИЧ, туберкулёз и так далее. Кроме этого, ей известно, что есть и негласные поощрения за прививку в виде дополнительного выходного на производстве или свидания.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Редакция направила в пресс-службу ФСИН запрос с просьбой разъяснить данную ситуацию, но в ведомстве не смогли оперативно предоставить комментарий.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что происходило в колониях в самом начале пандемии коронавируса в России. Исправительные учреждения переходили на карантинный режим: длительное время были запрещены свидания, а сотрудники были вынуждены работать посменно. В свою очередь заключённые жаловались на отсутствие каких-либо мер предосторожности против COVID-19: по их словам, никто не носил маски, не проводилась дополнительная дезинфекция, а к заболевшим арестантам администрация не проявляла особого внимания. Глава независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин предполагал, что из-за пандемии может начаться коллапс системы ФСИН. По его данным, младший состав был готов бросить службу в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Также NEWS.ru писал, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в Кремле рассматривали возможность амнистии заключённых. Однако в конечном итоге эти планы не были воплощены в жизнь.