Укол или разлука: заключённых принудительно прививают от COVID-19

В некоторых российских колониях принудительно вакцинируют осуждённых. Об этом сообщили правозащитники из фонда «Общественный вердикт», признанного властями РФ иноагентом. По информации активистов, арестантов заставляют прививаться под угрозой лишения длительных свиданий с близкими. Подробности — в материале NEWS.ru.
О принудительной вакцинации стало известно благодаря проекту «Серая зона», с помощью которого «Общественный вердикт» собирает информацию о коронавирусе в местах лишения свободы и о положении заключённых. Родственники осуждённых сообщили правозащитникам, что узников могут лишить длительных свиданий, если те не сделают прививку от COVID-19. Это негласное правило якобы вступает в силу с 1 июня.
Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова рассказала NEWS.ru, что информация о запрете длительных свиданий заключённых с родственниками поступала из колоний Вологодской, Ярославской и Челябинской областей, а также из Мордовии. «Серая зона» направила соответствующие запросы во ФСИН, но тюремное ведомство ничего не подтверждает и не опровергает.
В одной из колонии Ярославской области родственники осуждённого говорили, что им грозили отказать на этом основании в длительном свидании. Я попросила их позвонить мне прямо от дверей колонии, если всё же не пустят. Но раз не позвонили, значит, всё же пустили.
Юрист утверждает, что такие запреты незаконны, так как ни в одном российском субъекте не введён режим чрезвычайной ситуации. В этом случае, говорит Бирюкова, можно было бы говорить о принудительной вакцинации, в том числе и осуждённых. Негласные требования прививать заключённых — это, скорее всего, желание региона отчитаться о высоких темпах иммунизации населения. Сделать это проще всего за счёт арестантов.
Также Бирюкова сообщила, что она не располагает общими статистическими данными о ходе вакцинации в колониях. Однако адвокату известно, что многие заключённые отказываются делать укол от COVID-19, так как имеют серьёзные заболевания — ВИЧ, туберкулёз и так далее. Кроме этого, ей известно, что есть и негласные поощрения за прививку в виде дополнительного выходного на производстве или свидания.
Редакция направила в пресс-службу ФСИН запрос с просьбой разъяснить данную ситуацию, но в ведомстве не смогли оперативно предоставить комментарий.
Ранее NEWS.ru рассказывал, что происходило в колониях в самом начале пандемии коронавируса в России. Исправительные учреждения переходили на карантинный режим: длительное время были запрещены свидания, а сотрудники были вынуждены работать посменно. В свою очередь заключённые жаловались на отсутствие каких-либо мер предосторожности против COVID-19: по их словам, никто не носил маски, не проводилась дополнительная дезинфекция, а к заболевшим арестантам администрация не проявляла особого внимания. Глава независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин предполагал, что из-за пандемии может начаться коллапс системы ФСИН. По его данным, младший состав был готов бросить службу в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
Также NEWS.ru писал, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в Кремле рассматривали возможность амнистии заключённых. Однако в конечном итоге эти планы не были воплощены в жизнь.