Тюрьмы в условиях пандемии — наиболее благоприятная среда для распространения коронавируса. Многие правозащитники уже заявили об опасности нахождения там такого количества людей: в большинстве случаев они живут в стеснённых, антисанитарных условиях, что увеличивает риск заражения. В связи с этим в Кремле и правительстве обсуждают проект широкой амнистии для заключённых. Об этом NEWS.ru сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который также обращался к властям с такой инициативой.

Свои предложения правозащитники направили в администрацию президента 17 марта. На следующий день им пришёл ответ — ведомство решило посовещаться с Минюстом и запросило у него позицию на этот счёт.

Ваши предложения по совершенствованию законодательства <...> требует правовой позиции Министерства юстиции РФ, осуществляющего правовое регулирование в данной сфере, поэтому для объективного и всестороннего рассмотрения Вашего предложения запрошены необходимые соответствующие документы и материалы, — написано в ответе АП.

Крайний срок рассмотрения предложенного проекта амнистии, указанный в документе, — 15 мая.

Тем временем амнистии для осуждённых за нетяжкие преступления с целью предотвратить вспышку коронавируса проходят уже в нескольких странах. Власти США, стран Евросоюза, Ирана, Сирии либо уже отпустили некоторых заключённых, либо активно обсуждают этот вопрос. В Иране ещё в начале марта выпустили из тюрем 54 тысячи заключённых, эта мера временная. США также решили провести амнистию и отпустить тысячи осуждённых из тюрем Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и ещё не менее десяти штатов — мера распространяется на больных и пожилых, а также тех, кто совершил преступления небольшой тяжести. Амнистию объявили и в Германии: там будут освобождены те, чей срок заключения не превышает 18 месяцев, и те, кто должен освободиться до июля текущего года. Во Франции Минюст также рассматривает вопрос о возможности отпустить некоторых арестантов: имеющих хронические заболевания и тех, чей срок наказания заканчивается меньше чем через месяц.

В России же пока официальных заявлений о подготовке аналогичных мер не было. Напротив, в Госдуме заявили, что, вероятно, будет отменена планировавшаяся ранее амнистия, приуроченная к 75-летию Победы. Отменена по причинам пандемии, из-за которой за рубежом, напротив, отпускают людей из заключения: в парламенте посчитали, что массовый выход людей из изоляции, наоборот, может спровоцировать вспышку коронавируса среди остального населения.

По словам автора инициативы амнистии Владимира Осечкина, предложения направлялись в АП и раньше, но тогда они ограничивались отписками и пересылками письма из одного ведомства в другое. На этот раз на обращение правозащитников отреагировали иначе.

Администрация президента впервые за долгое время запросила у Минюста его позицию, Минюст запрашивает у ФСИН, и, насколько я знаю, в правовом управлении ФСИН прорабатываются и подготавливается совместно с Генпрокуратурой определённые варианты амнистии. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

По задумке Gulagu.net, амнистия должна включать три больших блока. Первый — амнистия для осуждённых по нетяжким статьям: экономическим, преступлениям, не связанным с насилием и убийствами, и так далее. Правозащитники предлагают либо отпустить таких осуждённых, либо заменить реальное наказание на условное или штрафы. Второй блок — работа с СИЗО. Предлагается начать тесное взаимодействие между СИЗО, органами прокуратуры, СК, полицией и ФСБ для того, чтобы максимальному количеству подследственных удалось изменить меру пресечения, например на домашний арест. В третьем блоке говорится о возможности УДО для заключённых. Начальники колоний должны перестать приписывать им формальные правонарушения — «не застёгивает верхнюю пуговицу, не делает зарядку, не заправляет постель», из-за которых впоследствии суд может отказать в условно-досрочном освобождении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Правозащитник Иван Мельников поддержал идею амнистии в период пандемии. Он уверен, что в первую очередь при принятии таких мер нужно обратить внимание на наиболее уязвимые категории заключённых — пожилых людей, беременных женщин, больных хроническими заболеваниями.

Также он отметил, что тюрьмы — наиболее опасное место распространения инфекции, поэтому их необходимо разгрузить.

Мы, наоборот, должны максимально разгрузить эти места для того, чтобы не спровоцировать риск заражения целой тюрьмы или СИЗО. Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

Правозащитник также назвал не совсем компетентным мнение о том, что вернувшиеся из колоний люди смогут заразить всех вокруг. По его словам, достаточно посадить их на двухнедельный карантин, как и возвращающихся из-за границы. Кроме того, он призвал перенимать в вопросах амнистии лучший зарубежный опыт.

Россия позже европейских стран столкнулась с коронавирусом. В целом ряде государств решается подобный вопрос — где-то уже выпустили, где-то планируют выпускать. Здесь мы должны точно так же, как и в вопросе проведения карантина, перенимать лучший опыт, — утверждает он.

Как ранее писал NEWS.ru, министр юстиции немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Петер Бизенбах направил распоряжение руководителям 36 тюрем региона с требованием освободить часть заключённых для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. На свободе могут оказаться около 1000 человек. В их число не войдут осуждённые за насильственные преступления.