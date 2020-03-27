Тюрьмы в условиях пандемии — наиболее благоприятная среда для распространения коронавируса. Многие правозащитники уже заявили об опасности нахождения там такого количества людей: в большинстве случаев они живут в стеснённых, антисанитарных условиях, что увеличивает риск заражения. В связи с этим в Кремле и правительстве обсуждают проект широкой амнистии для заключённых. Об этом NEWS.ru сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который также обращался к властям с такой инициативой.
Свои предложения правозащитники направили в администрацию президента 17 марта. На следующий день им пришёл ответ — ведомство решило посовещаться с Минюстом и запросило у него позицию на этот счёт.
Ваши предложения по совершенствованию законодательства <...> требует правовой позиции Министерства юстиции РФ, осуществляющего правовое регулирование в данной сфере, поэтому для объективного и всестороннего рассмотрения Вашего предложения запрошены необходимые соответствующие документы и материалы, — написано в ответе АП.
Крайний срок рассмотрения предложенного проекта амнистии, указанный в документе, — 15 мая.
Тем временем амнистии для осуждённых за нетяжкие преступления с целью предотвратить вспышку коронавируса проходят уже в нескольких странах. Власти США, стран Евросоюза, Ирана, Сирии либо уже отпустили некоторых заключённых, либо активно обсуждают этот вопрос. В Иране ещё в начале марта выпустили из тюрем 54 тысячи заключённых, эта мера временная. США также решили провести амнистию и отпустить тысячи осуждённых из тюрем Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и ещё не менее десяти штатов — мера распространяется на больных и пожилых, а также тех, кто совершил преступления небольшой тяжести. Амнистию объявили и в Германии: там будут освобождены те, чей срок заключения не превышает 18 месяцев, и те, кто должен освободиться до июля текущего года. Во Франции Минюст также рассматривает вопрос о возможности отпустить некоторых арестантов: имеющих хронические заболевания и тех, чей срок наказания заканчивается меньше чем через месяц.
В России же пока официальных заявлений о подготовке аналогичных мер не было. Напротив, в Госдуме заявили, что, вероятно, будет отменена планировавшаяся ранее амнистия, приуроченная к 75-летию Победы. Отменена по причинам пандемии, из-за которой за рубежом, напротив, отпускают людей из заключения: в парламенте посчитали, что массовый выход людей из изоляции, наоборот, может спровоцировать вспышку коронавируса среди остального населения.
По словам автора инициативы амнистии Владимира Осечкина, предложения направлялись в АП и раньше, но тогда они ограничивались отписками и пересылками письма из одного ведомства в другое. На этот раз на обращение правозащитников отреагировали иначе.
Администрация президента впервые за долгое время запросила у Минюста его позицию, Минюст запрашивает у ФСИН, и, насколько я знаю, в правовом управлении ФСИН прорабатываются и подготавливается совместно с Генпрокуратурой определённые варианты амнистии.
По задумке Gulagu.net, амнистия должна включать три больших блока. Первый — амнистия для осуждённых по нетяжким статьям: экономическим, преступлениям, не связанным с насилием и убийствами, и так далее. Правозащитники предлагают либо отпустить таких осуждённых, либо заменить реальное наказание на условное или штрафы. Второй блок — работа с СИЗО. Предлагается начать тесное взаимодействие между СИЗО, органами прокуратуры, СК, полицией и ФСБ для того, чтобы максимальному количеству подследственных удалось изменить меру пресечения, например на домашний арест. В третьем блоке говорится о возможности УДО для заключённых. Начальники колоний должны перестать приписывать им формальные правонарушения — «не застёгивает верхнюю пуговицу, не делает зарядку, не заправляет постель», из-за которых впоследствии суд может отказать в условно-досрочном освобождении.
Правозащитник Иван Мельников поддержал идею амнистии в период пандемии. Он уверен, что в первую очередь при принятии таких мер нужно обратить внимание на наиболее уязвимые категории заключённых — пожилых людей, беременных женщин, больных хроническими заболеваниями.
Также он отметил, что тюрьмы — наиболее опасное место распространения инфекции, поэтому их необходимо разгрузить.
Мы, наоборот, должны максимально разгрузить эти места для того, чтобы не спровоцировать риск заражения целой тюрьмы или СИЗО.
Правозащитник также назвал не совсем компетентным мнение о том, что вернувшиеся из колоний люди смогут заразить всех вокруг. По его словам, достаточно посадить их на двухнедельный карантин, как и возвращающихся из-за границы. Кроме того, он призвал перенимать в вопросах амнистии лучший зарубежный опыт.
Россия позже европейских стран столкнулась с коронавирусом. В целом ряде государств решается подобный вопрос — где-то уже выпустили, где-то планируют выпускать. Здесь мы должны точно так же, как и в вопросе проведения карантина, перенимать лучший опыт, — утверждает он.
Как ранее писал NEWS.ru, министр юстиции немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Петер Бизенбах направил распоряжение руководителям 36 тюрем региона с требованием освободить часть заключённых для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. На свободе могут оказаться около 1000 человек. В их число не войдут осуждённые за насильственные преступления.
Также власти Нью-Йорка приняли решение об освобождении 300 заключённых из тюрем на фоне коронавируса. Отпускать будут тех, кому осталось отбывать срок не более года и они совершили нетяжкие преступления. Также на освобождение могут рассчитывать те, кто сейчас находится под стражей и ждёт вынесения приговора, но таких не более 100 человек. Полностью отбывать тюремный срок будут преступники, приговорённые за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве,
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