Власти Нью-Йорка приняли решение об освобождении 300 заключённых из тюрем на фоне коронавируса. Отпускать будут тех, кому осталось отбывать срок не более года, и они совершили нетяжкие преступления.
Также на освобождение могут рассчитывать те, кто сейчас находится под стражей и ждёт вынесения приговора, но таких не более 100 человек. Полностью отбывать тюремный срок будут преступники, приговорённые за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве,
На данный момент в Нью-Йорке зафиксированы 14 776 случаев заражения, умер 131 человек, из которых более половины — люди старше 75 лет.
В США зафиксированы более 53 тысяч случаев заражения, умерли 696 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Нью-Йорк почувствует острую нехватку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) через неделю, считает мэр Билл де Блазио. Число заражённых в мегаполисе и его пригородах превысило 16 тысяч человек.
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