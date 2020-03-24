https://static.news.ru/photo/f5a32670-6e25-11ea-9a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Власти Нью-Йорка приняли решение об освобождении 300 заключённых из тюрем на фоне коронавируса. Отпускать будут тех, кому осталось отбывать срок не более года, и они совершили нетяжкие преступления.

Также на освобождение могут рассчитывать те, кто сейчас находится под стражей и ждёт вынесения приговора, но таких не более 100 человек. Полностью отбывать тюремный срок будут преступники, приговорённые за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве, сообщает CNN.

На данный момент в Нью-Йорке зафиксированы 14 776 случаев заражения, умер 131 человек, из которых более половины — люди старше 75 лет.

В США зафиксированы более 53 тысяч случаев заражения, умерли 696 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Нью-Йорк почувствует острую нехватку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) через неделю, считает мэр Билл де Блазио. Число заражённых в мегаполисе и его пригородах превысило 16 тысяч человек.