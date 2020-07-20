Уголовное дело возбудили после исчезновения мужчины в Московской области

Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту исчезновения мужчины в Подмосковье.
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В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать лицо, причастное к убийству. Им оказался 40-летний мужчина, который сознался, что состоял в отношениях с бывшей сожительницей потерпевшего.
На допросе у следователя подозреваемый сообщил, что совершил преступление в ходе конфликта с потерпевшим на почве ревности, — цитирует издание сообщение СК.
В ведомстве добавили, что уже осмотрели место происшествия и в скором времени надеются найти тело.
Как писал NEWS.ru, житель подмосковного Пушкино госпитализирован в тяжёлом состоянии после нападения мужчины с ножом. Инцидент произошёл в электричке. Злоумышленник ходил по вагонам и просил деньги на ночёвку в хостеле.
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