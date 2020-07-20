Уголовное дело возбудили после исчезновения мужчины в Московской области

https://static.news.ru/photo/dbcc5dd0-cabd-11ea-a93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту исчезновения мужчины в Подмосковье.

Как сообщает «Вечерняя Москва», 56-летний мужчина 13 июля по окончании работы в городе Дубне не вернулся домой. Его местонахождение в настоящее время неизвестно. При этом появились все основания считать, что пропавший был убит.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать лицо, причастное к убийству. Им оказался 40-летний мужчина, который сознался, что состоял в отношениях с бывшей сожительницей потерпевшего.

На допросе у следователя подозреваемый сообщил, что совершил преступление в ходе конфликта с потерпевшим на почве ревности, — цитирует издание сообщение СК.

В ведомстве добавили, что уже осмотрели место происшествия и в скором времени надеются найти тело.

Как писал NEWS.ru, житель подмосковного Пушкино госпитализирован в тяжёлом состоянии после нападения мужчины с ножом. Инцидент произошёл в электричке. Злоумышленник ходил по вагонам и просил деньги на ночёвку в хостеле.