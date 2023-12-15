Уехавшего из России актера Анатолия Белого признали иноагентом Минюст России признал иноагентом Анатолия Белого

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анатолий Белый

Российский актер Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман), покинувший страну, был внесен в реестр иностранных агентов, следует из сообщения Министерства юстиции РФ. Помимо него в список попали бывший депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, бывший журналист и шеф-редактор «Чита.Ру» Андрей Затирко, активист Денис Соколов и журналист Григорий Шведов.

15 декабря 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Вайсман, А.В. Затирко, Х.В. Пирогова, Д.В. Соколов, а также Г.С. Шведов, — указало ведомство.

В сообщении Минюста говорится, что Белый выступал против спецоперации и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Помимо этого, пишет ведомство, актер организовывал и участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ. Пирогова, по данным Минюста, активно сотрудничала с зарубежными СМИ и также тиражировала ложную информацию о властях России. Кроме того, экс-депутат выступила с критикой СВО.

Затирко, как сообщается, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, выступал против СВО, а также распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике. Также отмечается, что Затирко является сотрудником издания, внесенного в реестр иностранных агентов.

В конце ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что уехавший в Израиль Анатолий Белый переписал свою московскую квартиру на жену — архитектора Инессу Москвичеву. По его данным, артист формально обрубил все связи с РФ в отличие от супруги, которая наведывается в российскую столицу.

Как выяснил канал, теперь именно жена актера является единоличным собственником четырехкомнатной квартиры площадью 133 квадратных метра в Большом Харитоньевском переулке неподалеку от Чистых прудов. Также, по информации SHOT, на супругу актера сейчас зарегистрирована вторая квартира в районе Тропарево-Никулино.