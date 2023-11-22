SHOT: актер Анатолий Белый переписал московскую квартиру на жену

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анатолий Белый

Telegram-канал SHOT сообщает, что уехавший в Израиль актер Анатолий Белый переписал свою московскую квартиру на жену — архитектора Инессу Москвичеву. По его данным, артист формально обрубил все связи с РФ, в отличие от супруги, которая наведывается в российскую столицу.

Как выяснил канал, теперь именно жена актера является единоличным собственником четырехкомнатной квартиры площадью 133 квадратных метра на Большом Харитоньевском переулке неподалеку от Чистых прудов. Также, по информации SHOT, на супругу актера сейчас зарегистрирована вторая квартира — в районе Тропарево-Никулино.

В октябре в Париже отменили спектакль Белого, который после начала спецоперации на Украине эмигрировал в Израиль. Выступление артиста было отменено за несколько дней до мероприятия. Вероятная причина — плохие продажи. Актер путешествует по странам с моноспектаклем, в котором читает «поэтические тексты русскоязычных авторов, написанные после 24 февраля 2022 года».

Белый в марте 2022 года осудил действия российских властей на Украине и после 20 лет службы в МХТ им. Чехова уволился из театра, переехал жить в Израиль. Он признался, что для переезда рассматривал несколько стран, однако решил обосноваться с женой и детьми в Израиле, поскольку именно там много лет живут его родственники. При этом год назад он сообщал зрителям о пропуске спектакля «Каренина» в израильском театре «Гешер» из-за того, что не успел выучить роль на иврите.