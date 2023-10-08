Уехавшего из Израиля Макаревича назвали трусливой сволочью Военкор Руденко назвал трусливой сволочью уехавшего из Израиля Макаревича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале назвал певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) трусливой сволочью, поскольку он покинул Израиль, отправившись в тур по Европе. Пожелание удачи бойцам ЦАХАЛ, которое артист ранее опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), журналист счел «слезной блевотиной».

Как бы этому «патриоту» объяснить, что когда твоя страна в опасности, ты возвращаешься на Родину, чтобы помогать победить? А по сути этим трусливым сволочам нечего объяснять, Макаревич, поджав хвост, сбежал так же и со своей исторической Родины, — написал Руденко.

В своем посте Макаревич написал, что сегодня, 8 октября, он завершил тур по Германии и завтра улетает в Лондон.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил надежду, что уехавшие после начала СВО в Израиль российские артисты, в частности Макаревич, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вступят в израильское ополчение на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября южные регионы Израиля и район Тель-Авива подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. Минздрав Израиля сообщил, что число пострадавших при обстрелах Израиля со стороны ХАМАС достигло 1864 человек. По данным ведомства, 19 человек находятся в критическом состоянии.