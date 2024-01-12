Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма до 15 февраля

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Сергей Удальцов

Басманный суд Москвы принял решение арестовать координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС. По информации агентства, он пробудет под стражей до 15 февраля. Адвокат Удальцова при этом заявляет, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля, — зачитала решение судья.

Сотрудники Следственного комитета задержали Удальцова 11 января. В его квартире прошел обыск. Если оппозиционера признают виновным, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова сообщила, что обыск в его квартире был проведен корректно. Он длился недолго, были изъяты все цифровые носители. По ее словам, уголовное дело было возбуждено за публикации в Сети. Она также отметила, что дальнейшее информирование о ходе дела может быть затруднено, так как в подобных случаях часто берется подписка о неразглашении.