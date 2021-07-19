Учёный рассказал об отсроченных последствиях COVID-19 для детей
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:17, 19 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Доцент кафедры инфекционных болезней Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов рассказал, в чём опасность коронавируса для детей. Несмотря на лёгкую форму болезни, они рискуют столкнуться с иммунными последствиями. Об этом он сообщил в интервью «Парламентской газете».
Это мультисистемный воспалительный синдром, который возникает спустя 4-8 недель после заражения, даже если ребёнок болел с минимальными симптомами. Он приводит к множественным поражениям сосудистого звена, сердечной мышцы — миокардитам и эндокардитам. У некоторых пациентов наблюдается системное поражение всех органов, — описал Коновалов.
Сначала синдром приняли за болезнь Кавасаки, но потом выявили, что воспаление вызывается коронавирусом. Оно поражает суставы, почки, желудочно-кишечный тракт и сопровождается лихорадкой.
Ранее Иван Коновалов сообщил, как защитить детей от коронавируса.