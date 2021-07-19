Учёный рассказал об отсроченных последствиях COVID-19 для детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенатор Совета Федерации Татьяна Кусайко заявила, что привившимся от коронавируса россиянам нужно давать два дополнительных выходных дня. Об этом пишет РИА Новости.

Учитывая, что в последнее время всё чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжёлым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию, — пояснила парламентарий. Она отметила,...