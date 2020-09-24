Учёный: при отравлении «Новичком» Навальный умер бы через десять минут

https://static.news.ru/photo/10d43ce4-ff09-11ea-8658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Von Jutrczenka/Global Look Press

В случае отравления «Новичком» оппозиционер Алексей Навальный скончался бы через десять минут. Об этом заявил разработчик системы «Новичок» Леонид Ринк. По его словам, уже через несколько минут после поступления яда в организм проявились бы симптомы.

До самых первых симптомов — минуты, а до смерти — 10 минут, — сказал он РИА Новости.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ринк отмечал, что следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены после комы. По его словам, на фермент могли подействовать вещества, которые омские врачи вводили блогеру во время естественной комы. При этом Ринк признал, что фосфорные отравляющие вещества типа «Новичка», а также нефосфорные боевые вещества тоже влияют на холинэстеразу.