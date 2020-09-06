Учёные связали гибель Индской цивилизации с изменением климата

https://static.news.ru/photo/114af4c8-f01e-11ea-906c-fa163e074e61_660.jpg Вишну, аватара рыбы, спасает Ману во время великого потопа Фото: Ramanarayanadatta Shastri/Public Domain/commons.wikimedia.org

Одна из трёх древнейших цивилизаций мира могла погибнуть под воздействием климатических изменений, считают в Школе математических наук при Технологическом институте Рочестера, штат Нью-Йорк.

Доцент Нишант Малик вычислил, что гибели Индской цивилизации предшествовал серьёзный сдвиг модели муссонных ветров, пишет «Медиапоток».

Учёный отмечает, что подобные климатические условия очень тесно взаимодействуют с образом жизни древнего человека. Ранее предполагалось, что причиной гибели цивилизации Инда стало землетрясение и вторжение индоарийских племён.

Об изменении муссонов исследователям стало известно благодаря новой методике из областей машинного обучения и теории информации, сообщил Малик. На данный момент это только теория, поясняет исследователь, и учёные ищут ей подтверждения.

Индская цивилизация, также известная как Хараппская, зародилась предположительно за несколько тысячелетий до нашей эры и погибла в 600–300 годах до нашей эры. Это одна из трёх древнейших цивилизаций наравне с Древнеегипетской и Месопотамской. Она занимала самую большую среди всех царств площадь и располагалась на территории современного Пакистана, а также некоторых районов Индии, Ирана и Афганистана.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Калининграде историки нашли следы Янтарной комнаты.