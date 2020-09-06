Учёные рассказали о размерах доисторической акулы мегалодона

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Учёные из Бристольского университета и Университета Суонси провели исследования, посвящённые доисторическому предку современных акул — мегалодону.

Им удалось установить, что древний морской хищник достигал в длину около 16-17 метров.

О мегалодонах до сегодняшнего дня известно очень немногое, пишет «Комсомольская правда». Доисторические «акулы» не оставили окаменелых скелетов, так как вместо костей у них были хрящи, которые со временем растворились в морской воде.

Но по всему миру аквалангисты часто находят фрагменты челюстей этих хищников. Так в 1933 году был обнаружен зуб мегалодона длинной 17 см, а средний размер зуба этой «акулы» около 12 см — размером с ладонь взрослого человека.

В новом исследовании учёные смогли определить размеры отдельных частей тела мегалодона.

Так, согласно полученным данным, голова среднего мегалодона достигал в длину 4,65 м, высота хвостового плавника — около 3,85 м, длинна спинного плавника составляла около 2 м, а в высоту он поднимался над корпусом на 1,62 м. Диаметр тела хищника превышал 3 м.

После публикации исследования некоторые СМИ небезосновательно сравнили размеры мегалодона с автобусом.

Вес прародительницы акул достигал 47 тонн.

Ранее NEW.ru сообщал, что при строительстве аэропорта в Мексике были найдены сотни костей мамонтов.