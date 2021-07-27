Учёные предсказали миру аномальную жару

Землю ожидают новые рекорды высокой температуры, и сменяться они будут быстрее. Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на научный журнал Nature Climate Change.
Учёные утверждают, что сейчас недооценено, как изменение климата влияет на максимальные показатели температуры. Они заявляют, что выбросы парниковых газов провоцируют сильное повышение температуры. По прогнозам, аномальная жара максимально вероятна в период с 2021 по 2050 год и с 2051 по 2080 год.
Главный посыл заключается в том, что нам необходимо подготовиться к большему количеству случаев рекордной жары в ближайшие десятилетия, и они значительно побьют предыдущие температурные рекорды, — рассказал один из исследователей Эрих Фишер.
Он добавил, что необходимо быстрее сократить выбросы парниковых газов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре Европейской России прогнозируются тёплые дни с кратковременными осадками.