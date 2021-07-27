Учёные предсказали миру аномальную жару

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Учёные из Университетского колледжа Лондона выявили полезную для сердца дозу алкоголя. Они выяснили, что риск развития инфаркта или инсульта ниже у тех, кто выпивает половину бокала вина в день, даже по сравнению с трезвенниками, пишет BMC Medicine.

При этом тут важно соблюдать меру. Исследования на выборке 48 тысяч участников показали, что такие же риски, как у непьющих, имеют люди, которые выпивают бокал вина в день или же...