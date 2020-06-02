Учёные назвали условия «замедления» коронавируса

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Учёные выявили связь между погодой и скоростью распространения коронавируса. Как считают исследователи, прирост новых случаев заражения замедляется с наступлением тёплой погоды.

Как сообщает Science Daily, специалисты проанализировали статистику заболеваемости в США с января по апрель. Заметное сокращение числа заболевших наблюдалось уже при повышении температуры до 11 градусов. При отрицательных значениях термометра медики фиксировали большое количество заразившихся.

Основываясь на полученных данных, один из авторов исследования Шив Сехра подчеркнул, нельзя считать температуру единственным определяющим фактором раcпространения COVID-19. На темпы прироста влияет также и солнечное излучение. Его более высокий уровень способствует замедлению коронавируса. В то же время он подчеркнул, что влажность воздуха и осадки не оказывают существенного влияния на эпидемиологическую обстановку.

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова сообщила о тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом в России. Уже к июлю россияне забудут о карантине и начнут вести привычный образ жизни, писал NEWS.ru.