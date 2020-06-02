Учёные назвали условия «замедления» коронавируса

Учёные выявили связь между погодой и скоростью распространения коронавируса. Как считают исследователи, прирост новых случаев заражения замедляется с наступлением тёплой погоды.
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Основываясь на полученных данных, один из авторов исследования Шив Сехра подчеркнул, нельзя считать температуру единственным определяющим фактором раcпространения COVID-19. На темпы прироста влияет также и солнечное излучение. Его более высокий уровень способствует замедлению коронавируса. В то же время он подчеркнул, что влажность воздуха и осадки не оказывают существенного влияния на эпидемиологическую обстановку.
Ранее главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова сообщила о тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом в России. Уже к июлю россияне забудут о карантине и начнут вести привычный образ жизни, писал NEWS.ru.
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