Учёные из России создали препарат от тревожности после COVID

Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и начал тестировать новый препарат от тревожности «Авиандр». Лекарство призвано помочь, в первую очередь, тем, кто перенёс заражение коронавирусом. Предполагается, что после восьми недель приёма «Авиандра» у пациентов снижаются симптомы тревожных расстройств почти в два раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Как оказалось, психические расстройства тревожного типа являются одним из самых распространённых последствий коронавируса. К примеру, генерализованное тревожное расстройство (ГТР) характеризуется постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах. Как правило, пациенты также жалуются на панические атаки.

Медицинский директор проекта «Авинейро» Елена Якубова отметила , что после курса приёма препарата «Авиандр» общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) у пациентов снижался более чем вдвое. Она подчеркнула, что лекарство «с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов». Оно также оказывает антидепрессивный эффект.

Якубова добавила, что в доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность. Лекарство может иметь высокий потенциал в реабилитации постковидных расстройств ЦНС. Если это будет доказано в третьей фазе испытаний, то Минздрав РФ может ускорить регистрацию препарата.

Ранее психиатр и психотерапевт Алексей Каротам заявил, что пациентов с тревожностью из-за пандемии коронавируса становится больше. Он считает, что вокруг заболевания много ложной информации, часть которой создаёт само государство.