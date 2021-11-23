Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

Пациентов с тревожностью из-за пандемии коронавируса становится больше, заявил «Радио 1» психиатр и психотерапевт Алексей Каротам. Он считает, что вокруг заболевания много ложной информации, часть которой создаёт само государство.

Потому что в медицинском сообществе чёткое понимание: вирус есть, он необычный и далее по списку — если возраст, если хронические болезни — выход только один — вакцина. Во всём остальном все врачи говорят одно и то же: если ты переболел, то у тебя хорошая защита есть. Есть много баек о том, что вакцинация небезопасна, что чипируют людей — с медицинской точки зрения это бред. Но эта информация есть, и её не опровергают, — сказал Каротам.

Он добавил, что с возникшей тревожностью необходимо работать, иначе она продолжит развиваться, появятся новые страхи. Врач объяснил, как определиться со специалистом тому, кто решил обратиться за помощью.

Если вы размышляете, что вам страшно, но вы в ресурсе, работе, мыслительном процессе — вам к психологу. Если страхи приводят к социальной дезадаптации — то к психиатру, — сообщил Каротам.

Ранее мэрия Брюсселя запустила программу психологической реабилитации с помощью городских музеев. Психотерапевт Александр Колмановский заявил, что такая практика будет эффективна лишь как сопутствующая.