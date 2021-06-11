Учительницу поймали на проведении уроков мастурбации для первоклашек

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Американская учительница Жюстин Анг Фонте была уволена после того, как она провела урок по мастурбации в элитной школе Далтона (США). Как пишет The New York Post, педагог по сексуальному образованию пыталась обучить процессу учеников первого класса.

На непристойные для маленьких детей занятия пожаловались их родители. Они рассказали, что по словам малышей, учительница показывала им карикатурные изображения мастурбации у детей и подростков.

Жюстин объявила о своем решении покинуть Далтон, чтобы сосредоточиться на своей работе в качестве независимого преподавателя в области здравоохранения, — позднее написал директор учебного заведения в письмах для родителей.

Он и сам подаёт в отставку в следующем году после 16 лет работы в школе.

Ранее в США журналиста уволили за мастурбацию во время онлайн-конференции. Джеффри Тубин объяснил, что допустил роковую оплошность, когда решил заняться самоудовлетворением во время беседы с сотрудниками радио WNYC. Конференция проходила с помощью специальной программы, а журналист в этот момент был уверен, что его камера отключена.